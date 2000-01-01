10.05 17:53 MIGnews.com

Сирия: Израиль начал новый этап в гражданской войне

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Серия израильских ударов по территории Сирии свидетельствуют о "новом этапе" агрессии Израиля и его вступлении в прямую вооруженную семилетнюю конфронтацию. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министерства иностранных дел."Прямая конфронтация со стороны Израиля сигнализирует о начале нового этапа войны в Сирии. Агрессивное поведение Израиля не приведет ни к чему [хорошему], кроме как усиления напряженности в регионе", - говорится в сообщении сирийского ведомства.В МИД Сирии отметили, что атака Израиля является " серьезной угрозой международному миру и безопасности".Агенство также отмечает в результате атаки погибли три военных и еще два получили ранения.