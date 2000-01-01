"У Израиля нет желания воевать с Ираном в Сирии"

Израиль не стремится к эскалации, и тем более не хочет доводить ситуацию к войне с Ираном на территории Сирии. Об этом заявил министр внутренней безопасности и стратегического планирования Гилад Эрдан.
По его словам, Израиль пытается не допустить укрепления Ирана на границе между Израилем и Сирией.
В интервью телеканалу "Хадашот" Эрдан отметил:
"Никто не знает, что будет дальше. Иранцы нанесли серьезный удар. Однако их план по нападение против Израиля провалился. Мы должны быть готовы к дополнительным сценариям, которые могут возникнуть в ближайшие дни. Прошлой ночью мы знали, каким будет ответ ЦАХАЛа, который был одобрен заранее".