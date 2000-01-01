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Песков рассказал, как урегулировать вопрос Ирана и Израиля 10.05 19:10   MIGnews.com

Песков рассказал, как урегулировать вопрос Ирана и Израиля

Официальная Москва надеется, что Иран и Израиль проявят сдержанность. Страны обязаны использовать исключительно политико-дипломатические методы урегулирования ситуации, сообщил представителям СМИ и.о. пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков.

Ранее по итогам переговоров с глав МИД России и Германии Сергей Лавров заявил, что российская сторона встревожена обострением напряженности между Ираном и Израилем и настаивает на решении конфликта посредством диалога.

По его словам, российские власти часто с руководством Ирана и Израиля оговаривали необходимость избегать каких-либо взаимопровоцирующих действий. Лавров отметил, что Иран, и Израиль заверяют РФ в том, что таких намерений нет, но инциденты случаются, и особо тревожно, что инциденты случаются в ситуациях, когда все подчеркивают уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Глава МИД РФ заверил, что состоявшийся в ночь на 10 мая инцидент на Голанских высотах подробно изучается российскими военными.
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