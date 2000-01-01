Песков рассказал, как урегулировать вопрос Ирана и Израиля

Ранее по итогам переговоров с глав МИД России и Германии Сергей Лавров заявил, что российская сторона встревожена обострением напряженности между Ираном и Израилем и настаивает на решении конфликта посредством диалога.
По его словам, российские власти часто с руководством Ирана и Израиля оговаривали необходимость избегать каких-либо взаимопровоцирующих действий. Лавров отметил, что Иран, и Израиль заверяют РФ в том, что таких намерений нет, но инциденты случаются, и особо тревожно, что инциденты случаются в ситуациях, когда все подчеркивают уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии.