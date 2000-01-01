Сандерс сообщила, что Ирану нельзя доверять

Израиль в праве защищать свою страну, сообщила пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс, комментируя авиаудары Израиля по Сирии.
В комментарии ТК Fox News она сказала: "Данное нападение Ирана на Израиль - очередное доказательство того, что иранскому режиму нельзя доверять. В силу этого, Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. США поддерживают их и поддержат любые действия, которые направлены на самозащиту".
Она акцентировала на том, что нападение Ирана на Израиль еще является свидетельством того, что американский лидер Дональд Трамп принял правильное решение относительно выхода из иранской ядерной сделки.
Как известно, Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Во время инцидента армия Израиля активировала тактическую противоракетную систему Железный купол, которая перехватила несколько ракет. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Был нанесен удар в ответ - позже сирийские СМИ писали, что ПВО страны отражают ракетную атаку Израиля.