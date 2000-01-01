Европа больше не может рассчитывать на США

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Европа обязана взять свою судьбу в собственные руки и перестать полагаться на защиту США.
Находясь в Аахене, Меркель сказала журналистам, что больше американская сторона не защищает Европу, теперь главная задача Европы на будущее – взять себя в руки и заниматься реформированием.
Сообщается, что Меркель сделала такое заявление после того, как американский гарант Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а европейские участники соглашения заявили о готовности и дальше ее выполнять, пишет Agence France Press.
Ранее Меркель заявила, что Германия вместе с Францией и Британией и в дальнейшем будет выполнять обязательства, взятые на себя в рамках подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном.
Канцлер Германии заверила, что партнеры продолжат прилагать все усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.