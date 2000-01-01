11.05 03:18 MIGnews.com

В Германии учительнице запретили носить хиджаб в школе

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Суд в Германии не поддержал иск учительницы младших классов, которая попыталась оспорить закон, не позволяющий госслужащим в Берлине приходить на работу в одежде с религиозной символикой.Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон, обязывающий учителей, полицейских и работников суда избегать подобной демонстрации своей религиозности, соответствует конституции страны.Все 16 земель Германии самостоятельно решают, можно ли разрешать учительницам приходить в школу в хиджабе. Три года назад немецкий конституционный суд отменил полный запрет на их ношение, сославшись на свободу вероисповедания.По всей стране запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов, которые не закрывают лицо, власти земель принимают самостоятельно.Учительница в Берлине проработала в начальной школе всего один день, после чего ее перевели в колледж, где ей позволено носить хиджаб, сообщает Би Би Си.