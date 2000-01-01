Маас и Лавров не добились понимания по делу Скрипаля
Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что стороны не смогли достичь понимания по делу Скрипалей.
Маас рассказал, что говоря о деле Скрипаля, Германия уверена, что с российской стороны было слишком мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих актов, поэтому стороны не договорились здесь ни о чем. Есть различные оценки, и стороны ими обменялись, пишет ТАСС.
Как известно, Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта.
Британия обвинила российскую сторону в причастности химатаке с использованием нервно-паралитического вещества Новичок, в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.