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Маас и Лавров не добились понимания по делу Скрипаля 11.05 07:35   MIGnews.com

Маас и Лавров не добились понимания по делу Скрипаля

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что стороны не смогли достичь понимания по делу Скрипалей.

Маас рассказал, что говоря о деле Скрипаля, Германия уверена, что с российской стороны было слишком мало готовности поучаствовать в конструктивном расследовании этих актов, поэтому стороны не договорились здесь ни о чем. Есть различные оценки, и стороны ими обменялись, пишет ТАСС.

Как известно, Сергея и Юлию Скрипалей отравили в начале марта.

Британия обвинила российскую сторону в причастности химатаке с использованием нервно-паралитического вещества Новичок, в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.


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