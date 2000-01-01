Британия осуждает иранскую атаку на Голанах

Великобритания "самым решительным образом" осуждает предполагаемую иранскую атаку по израильским военным объектам на территории Голанских высот. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Глава британского МИДа призвал Тегеран воздержаться от действий, направленных на дестабилизацию региона. Также Джонсон призвал Россию оказать давление на режим Асада, чтобы сирийцы присоединились к работе (международного сообщества) над достижением политического урегулирования конфликта.
Ранее в офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали Иран "воздержаться от новых нападений", а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.