10.05 16:01 MIGnews.com

Британия осуждает иранскую атаку на Голанах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Великобритания "самым решительным образом" осуждает предполагаемую иранскую атаку по израильским военным объектам на территории Голанских высот. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Бориса Джонсона.Глава британского МИДа призвал Тегеран воздержаться от действий, направленных на дестабилизацию региона. Также Джонсон призвал Россию оказать давление на режим Асада, чтобы сирийцы присоединились к работе (международного сообщества) над достижением политического урегулирования конфликта.Ранее в офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали Иран "воздержаться от новых нападений", а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.