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flickr10.05 16:01   MIGnews.com

Британия осуждает иранскую атаку на Голанах

Великобритания "самым решительным образом" осуждает предполагаемую иранскую атаку по израильским военным объектам на территории Голанских высот. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Глава британского МИДа призвал Тегеран воздержаться от действий, направленных на дестабилизацию региона. Также Джонсон призвал Россию оказать давление на режим Асада, чтобы сирийцы присоединились к работе (международного сообщества) над достижением политического урегулирования конфликта.

Ранее в офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали Иран "воздержаться от новых нападений", а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.
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