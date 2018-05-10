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Арабы считают иранские цели, разбомбенные Израилем 10.05 14:00   MIGnews.com

Арабы считают иранские цели, разбомбенные Израилем

Постепенно начинает вырисовываться более полная картина того, что произошло минувшей ночью после иранской ракетной атаки на Голанских высотах.

Про-иранские СМИ утверждают, что по Израилю было выпущено не 20, а “минимум 50 ракет”, при этом основными целями были израильские разведывательные центры и базы ВВС. Подробнее иранская версия произошедшего описана в материале "Карта иранских ударов по Израилю".

Основные арабские телеканалы сообщают о "граде ракет, обрушившимся на иранцев" (Al-Jazeera) и "крупнейшей израильской военной операции за последние несколько десятилетий (Al-Arabia).

По сообщениям в социальных сетях, и в основных средствах СМИ арабского мира, в ответ на иранский ракетный обстрел Израиль атаковал следующие цели:

Штаб-квартиры подразделений логистики Сил аль-Кудс по всей Сирии.

Штаб-квартиру и военные склады сил Аль-Кудс в аль-Кисвех.

Иранскую базу к северу от Дамаска.

Склады вооружений Сил Аль-Кудс в международном аэропорту Дамаска.

Разведывательные центры сил Аль-Кудс.

Разведывательные посты и позиции на границе с Израилем.

Установку реактивного залпового огня, из которой были выпущены ракеты по израильской территории в районе аль-Кисвех.





В дополнение к этим целям, удары по которым подтверждены пресс-службой ЦАХАЛа, арабские социальные сети сообщают об ударах по следующим объектам:

Штабу иранских сил на территории базы 5-й дивизии в Изра.

Позициям ракет Скад в Тель аль-Маан в провинции Дераа.

Военному аэропорту аль-Мезза в Дамаске.

Позициям в Кфар Арнабех у израильской границы.

Базе сирийской армии в Джубадж, к югу от Дамаска.

Объектам КСИР в городе Кунейтра.

Военному аэропорту Хулулуа в провинции Суэйда.

Штаб-квартире и позициям 4-й бронетанковой дивизии под командованием махера Асада в пригородах Дамаска Яфур и Кадасия.

Базе 10-й дивизии в пригородах Дамаска.

Объектам КСИР на территории военного аэропорта аш-Ширайят.





Центру исследования и разработок химического и бактериологического оружия в Джаммария.

Позициям КСИР в аш-Шухада, Суэйда.

Позициям КСИР и “Хизбаллы” в аль-Ксейр близ ливано-сирийской границы.

Штаб-квартире 60-й бригады в западной Сирии.

Штаб-квартире КСИР в Тель аль-Кабир, близ Махджа.

Израиль также нанес удары по нескольким сирийским батареям ПВО и радарным установкам. пытавшимся противодействовать атакам.

Комментаторы отмечают очевидную неподготовленность иранской ракетной атаки, и спекулируют о том, что могло быть причинами этому. Согласно одной из версий, КСИР пытался "отвлекающей" и заведомо обреченной на провал атакой отвлечь внимание израильтян от реального направления главного удара. Масштаб израильской ответной реакция, однако, не позволила иранцам осуществить их основной план.
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