Арабы считают иранские цели, разбомбенные Израилем
Постепенно начинает вырисовываться более полная картина того, что произошло минувшей ночью после иранской ракетной атаки на Голанских высотах.
Про-иранские СМИ утверждают, что по Израилю было выпущено не 20, а “минимум 50 ракет”, при этом основными целями были израильские разведывательные центры и базы ВВС. Подробнее иранская версия произошедшего описана в материале "Карта иранских ударов по Израилю".
Основные арабские телеканалы сообщают о "граде ракет, обрушившимся на иранцев" (Al-Jazeera) и "крупнейшей израильской военной операции за последние несколько десятилетий (Al-Arabia).
По сообщениям в социальных сетях, и в основных средствах СМИ арабского мира, в ответ на иранский ракетный обстрел Израиль атаковал следующие цели:
Штаб-квартиры подразделений логистики Сил аль-Кудс по всей Сирии.
Штаб-квартиру и военные склады сил Аль-Кудс в аль-Кисвех.
Иранскую базу к северу от Дамаска.
Склады вооружений Сил Аль-Кудс в международном аэропорту Дамаска.
Разведывательные центры сил Аль-Кудс.
Разведывательные посты и позиции на границе с Израилем.
Установку реактивного залпового огня, из которой были выпущены ракеты по израильской территории в районе аль-Кисвех.
از اهداف منهدم شده سپاه قدس در سوریه: سایت های اطلاعاتی، سیستم ها و پست های اطلاعاتی سپاه، مراکز فرماندهی لجیستیک، مجموعه های تدارکاتی نیروی قدس، سایت های انبار سلاح و اردوگاه نظامی ایران در شمال دمشق. چیزی فراموش نشد؟ pic.twitter.com/YRFlZo6Tnq
В дополнение к этим целям, удары по которым подтверждены пресс-службой ЦАХАЛа, арабские социальные сети сообщают об ударах по следующим объектам:
Штабу иранских сил на территории базы 5-й дивизии в Изра.
Позициям ракет Скад в Тель аль-Маан в провинции Дераа.
Военному аэропорту аль-Мезза в Дамаске.
Позициям в Кфар Арнабех у израильской границы.
Базе сирийской армии в Джубадж, к югу от Дамаска.
Объектам КСИР в городе Кунейтра.
Военному аэропорту Хулулуа в провинции Суэйда.
Штаб-квартире и позициям 4-й бронетанковой дивизии под командованием махера Асада в пригородах Дамаска Яфур и Кадасия.
Базе 10-й дивизии в пригородах Дамаска.
Объектам КСИР на территории военного аэропорта аш-Ширайят.
فيديو لقصف الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلية على معهد البحوث في جمرايا #دمشق ليل أمس التابع للعدو الاخر الايراني يعني بالعربي محتل ارض عربية يضرب محتل اخر لارض عربية اللهم اضرب الظالمين بالظالمين pic.twitter.com/qMR8trJCX4
Центру исследования и разработок химического и бактериологического оружия в Джаммария.
Позициям КСИР в аш-Шухада, Суэйда.
Позициям КСИР и “Хизбаллы” в аль-Ксейр близ ливано-сирийской границы.
Штаб-квартире 60-й бригады в западной Сирии.
Штаб-квартире КСИР в Тель аль-Кабир, близ Махджа.
Израиль также нанес удары по нескольким сирийским батареям ПВО и радарным установкам. пытавшимся противодействовать атакам.
Комментаторы отмечают очевидную неподготовленность иранской ракетной атаки, и спекулируют о том, что могло быть причинами этому. Согласно одной из версий, КСИР пытался "отвлекающей" и заведомо обреченной на провал атакой отвлечь внимание израильтян от реального направления главного удара. Масштаб израильской ответной реакция, однако, не позволила иранцам осуществить их основной план.