10.05 14:38 MIGnews.com

Светлова: "В Израиле должны больше знать о Дне Победы!"

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Депутат Ксения Светлова, Ха-Тнуа, член комиссии по иностранным делам и обороне: "Вчера в Кнессете на комиссии по алие и абсорбции обсуждали тему изучения еврейского героизма в годы Второй Мировой Войны в системе образования Израиля. Как говорится в анекдоте - в зале было три сестры, на сцене дядя Ваня.Среди участников комиссии - ее глава Авраам Нагоса, собственно, я сама , и только что к нам присоединилась Тали Плосков. Не было ни одного депутата, родившегося в Израиле. Это горько, но надо признать: как община мы провалили тему 9 мая. За 27 лет эта тема так и не появилась в израильских учебниках, в парадах принимают участие почти только выходцы из стран СНГ.О том, что в этой страшной войне принимали участие полтора миллиона человек, воинов-евреев нет ни слова. Представительница министерства просвещения что-то мямлила на комиссии про то, что они, мол, не способны так быстро внедрять перемены. То есть 27 лет не хватило для того, чтобы внести эти изменения в учебники и обьяснить учителям что это за война и кто эти евреи, которые дошли до Берлина в самых высоких званиях.То есть нет электроной почты, нет вотсапа, нет фейсбука, нельзя прислать всем пару видеоклипов, статей, статью из Википедии в конце концов. В общем, провал. Я вновь предложила создать независимую комиссию, наподобие комиссии Битона, включить туда историков, общественных деятелей, ветеранских организаций, дать ей месяца четыре и затем немедленно внедрить ее рекомендации. Будет ли мое предложение принято? Очень надеюсь, что да. Продолжу вас информировать. Поздравляю еще раз всех с праздником Победы 9 мая!".