10.05 14:11 MIGnews.com

Ципи Ливни: "Россия должна помочь выгнать Иран из Сирии"

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Лидер партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни заявила 10 мая на Герцлийской конференции по безопасности, что Россия играет важную роль в урегулировании конфликта в Сирии.Напомним, в ночь на 10 мая иранские войска в Сирии обстреляли позиции израильской армии на Голанских высотах. В ответ израильская авиация нанесла удары по иранским объектам на сирийской территории. Комментируя ночной инцидент, Ципи Ливни сказала, что его следует рассматривать не как реакцию Ирана на решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки, а как последствиедлительного столкновения интересов Израиля и Ирана в Сирии. Израиль стремится к устранению иранского присутствия в этой стране, тогда как Иран намерен превратить Сирию в свою базу."Долгосрочное решение этой проблемы - не периодические военные удары, а масштабная стратегия по вытеснению Ирана из Сирии, в которой главную роль должна сыграть Россия. Российские и израильские интересы не обязаны противоречить друг другу. Я надеюсь, что премьер-министр обсудил с президентом Путиным не только военную координацию, но и сотрудничество, направленное на вывод иранских сил из Сирии", - сказала Ципи Ливни. Она также подчеркнула, что Израиль должен действовать продуманно и взвешенно, чтобы избежать нежелательной эскалации напряженности.Ципи Ливни выразила также надежду на возвращение США к активной роли на Ближнем Востоке, в первую очередь, для противодействия Ирану. Она отметила, что решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки ознаменовало новый поворот, и подчеркнула, что США должны вернуться к традиционной политике в регионе, в противном случае они оставят за собой опасный вакуум. Ливни призвала США мобилизовать другие державы для стратегического решения иранской проблемы.Комментируя слова министра обороны Либермана по поводу палестинцев (министр сказал, что Израиль в мирном процессе попробовал все, кроме того, чтобы сменить соседей), Ципи Ливни подчеркнула: "Необходимо, чтобы палестинцы действительно стали нашими соседями, то есть, установить границы и отделиться от них. Сейчас они не соседи, они живут среди нас. Израиль должен сохранить еврейский и демократический характер, а не превратиться в государство апартеида. Для этого нам следует сохранить еврейское большинство и расстаться с палестинцами. Я предпочла бы сделать это путем соглашения, так как тогда нас примет весь мир, и суннитские страны будут уважать нас. Дальнейшее выжидание противоречит нашим интересам".