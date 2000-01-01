10.05 13:11 MIGnews.com

Лапид: нужно убедить Европу выйти из соглашения с Ираном!

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Сегодня (10 мая), выступая на Герцлийской конференции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, член комиссии по иностранным делам и обороне, подверг резкой критике поведение главы правительства за неспособность воспринимать профессиональную критику."Когда правительство действует правильно, как например, сегодня ночью в Сирии против целей Ирана, я целиком и полностью его поддерживаю. Но когда премьер-министр допускает ошибки, я не буду молчать. Никто не застрахован от ошибок, в том числе и премьер-министр. И моя роль, как человека, претендующего на пост следующего главы правительства, предупреждать об ошибках и объяснять, как можно поступать по-другому. Общество должно знать, что специалисты в сфере безопасности и разведки за закрытыми дверями говорят о том, что Нетаниягу идет в неверном направлении, что они занят мелкими политическими интригами, а не руководством государства", - заявил на конференции Яир Лапид.По словам Лапида, профессиональную дискуссию об иранском атоме превратили в политический инструмент по распространению лжи."Нас стараются убедить, в том, что есть только одна правда, правда главы правительства, и она не подлежит сомнению. Нас пытаются убедить, что нельзя создавать никаких альтернатив, ни политических, ни идейных. Тот, кто пытается сказать, что премьер-министр ошибается, сразу же подвергается нападкам. Почему он считает, что кроме него никого нет? Что это за позиция? Есть и другие альтернативы. Я думаю не так, как он. И считаю, что он наделал много серьезных ошибок за последние недели. И считаю, что публичные демонстрации папок с секретными материалами не могут являться заменой организованной и продуманной политике. Израиль существовал до Нетаниягу, будет существовать и после", - заявил на конференции Яир Лапид.Лидер партии "Еш Атид" представил на конференции свою концепцию политики и безопасности, которую нужно вести, чтобы справиться с иранским атомом. В своей речи Лапид подчеркнул, что был против «ядерного договора» и продолжает придерживаться той же позиции. Он также отметил, что согласен с Нетаниягу в вопросах, связанных со стратегией против Ирана, но не в вопросах тактики. По словам Лапида что в тот момент, когда Трамп принял решение выйти из соглашения с Ираном, израильские политики и от коалиции, и от оппозиции должны следовать одной цели: заставить европейцев также выйти из договора."Страны Европы должны перестать прятать голову в песок и надеяться на то, что иранцы превратятся в норвежцев. Европа должна решить – где хорошие, а где плохие. А мы должны убедить их встать на нашу сторону. Убедиться в том, что они с нами во всем, что касается иранского атома и иранского террора, и нужно им противостоять всеми силами и без малейших колебаний", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.