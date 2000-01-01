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Дипломаты ЕС бойкотируют церемонию открытия посольства США | Фото:10.05 12:44   MIGnews.com

Дипломаты ЕС бойкотируют церемонию открытия посольства США

Сегодня стало известно, что европейские дипломаты могут умышленно пропустить мероприятие, приуроченное открытию американского посольства в Иерусалиме в знак протеста против признания президентом США Дональдом Трампом города как столицы Израиля.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает новостное агентство Hadashot, передает The Times of Israel.

Несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил весь дипломатический корпус на воскресную церемонию, многих европейских посланников, в том числе из Великобритании, Франции и Германии.

"Немного странно приглашать нас на событие, которому мы противостоим и которое осуждаем. Американцы поступили гораздо рассудительнее, когда не стали приглашать нас, чтобы избежать конфуза", - цитирует издание дипломатические источники.

Позднее Министерство иностранных дел заявило, что ему не известно о каком-либо решении пропустить мероприятие.

"На данный момент 30 из 86 послов положительно отреагировали на приглашение. Многим послам еще предстоит ответить. Мы надеемся, что все послы прибудут ", - уточнил представитель МИД Эммануэль Нахшон.

Отметим, что церемония открытия МИДа состоится за день до инаугурации новой дипмиссии США, на который официальный представитель посольства сказал, что приглашено около 800 гостей.
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