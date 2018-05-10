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Фото из Facebook: Леонид Слуцкий 10.05 13:08   MIGnews.com

Госдума сочла "деструктивным" удар Израиля по базам Ирана

Депутат Госдумы и по совместительству глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции осудил ответ Израиля на ракетный удар по военным базам в Сирии и призвал Еврейское государство не усугублять ситуацию.

Слуцкий заявил, что действия Израиля только нагнетают ситуацию и ведут к прямой войне с Ираном.

"Такие действия чрезвычайно деструктивны и подрывают основы безопасности в регионе. Тель-Авив таким образом усиливает угрозу реальной военной конфронтации с Тегераном", - передали заявление политика на РИА Новости.

Также Слуцкий обвинил Израиль в безответственности по отношению к безопасности в регионе и "нагнетанию антииранской истерии".

В ночь на 10 мая в ответ на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований, армия Израиля нанесла удар по базам Ирана на территории Сирии. ВВС Еврейского государства также нанесли удары по батареям сирийских ПВО, открывших огонь по израильским самолетам.
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