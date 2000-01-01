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Американское посольство уже переехало в Твиттере | Фото: скриншот из Twitter10.05 12:07   MIGnews.com

Американское посольство уже переехало в Твиттере

В преддверии открытия посольства США в Иерусалиме американское представительство сделало символический, но очень приятный жест – сменило название своего официального профиля в Twitter.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.

Теперь американское посольство в Израиле можно найти под именем USEmbassyJerusalem, вместо USEmbassyTelAviv, или по адресу @usembassyjlm.


Посольство также опубликовало короткий видеоролик об изменениях, внесенных в его официальную учетную запись, с сообщением о том, что оно "все еще ищет подходящую фотографию для заголовка".

Напомним, что церемония открытия перемещенного посольства, которое переедет из Тель-Авива в столицу, запланирована на 14 мая.
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