10.05 11:18 MIGnews.com
Сауды создадут ядерную бомбу в ответ на угрозы Ирана
Саудовская Аравия намерена разрабатывать собственное ядерное оружие, если Иран возобновит свою ядерную программу.
Об этом в среду в интервью CNN заявил министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр, сообщает в четверг, 10 мая The Times of Israel
.
"Если Тегеран воспользуется выходом США из ядерной сделки и вернется к развитию ядерной программы, Эр-рияд создаст собственную бомбу", - предупредил Джубейр.
В беседе с журналистами представитель Саудовской Аравии также осудил Иран за поддержку повстанцев в Йемене, которые угрожают королевству.
"Мы пытаемся любой ценой избежать прямой военной конфронтации с Ираном, но подобное поведение Ирана не может продолжаться. Это приравнивается к объявлению войны", - подчеркнул глава иранского МИД.
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