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Сауды создадут ядерную бомбу в ответ на угрозы Ирана | Фото:10.05 11:18   MIGnews.com

Сауды создадут ядерную бомбу в ответ на угрозы Ирана

Саудовская Аравия намерена разрабатывать собственное ядерное оружие, если Иран возобновит свою ядерную программу.

Об этом в среду в интервью CNN заявил министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр, сообщает в четверг, 10 мая The Times of Israel.

"Если Тегеран воспользуется выходом США из ядерной сделки и вернется к развитию ядерной программы, Эр-рияд создаст собственную бомбу", - предупредил Джубейр.

В беседе с журналистами представитель Саудовской Аравии также осудил Иран за поддержку повстанцев в Йемене, которые угрожают королевству.

"Мы пытаемся любой ценой избежать прямой военной конфронтации с Ираном, но подобное поведение Ирана не может продолжаться. Это приравнивается к объявлению войны", - подчеркнул глава иранского МИД.
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