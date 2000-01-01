Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









США - Ирану: Если Израиль пострадает, последует наш ответ 10.05 10:36   MIGnews.com

США - Ирану: Если Израиль пострадает, последует наш ответ

Портал walla распространил информацию о том, что США передали предупреждение иранскому руководству.

По данным портала, госсекретарь Майк Помпео переда Ирану предупреждение о том, что в случае, если в результате иранских акций будет причинен ущерб Израилю - последует американская реакция.

По данным высокопоставленного израильского источника, “Соединенные Штаты вышли на сцену - и угрожают Ирану”.

Помпео, назначенный на должность госсекретаря всего две недели назад, считается одним из людей. стоящих за решением президента Трампа о выходе из иранской ядерной сделки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:37
Еврейки Франции ждут закона о расторжении еврейских браков
10:09
"Высылка директора Human Rights Watch не решит проблему"
10:01
"Сирийская армия сбила три израильских самолета"
09:50
Макрон рассказал о позиции Европы к ядерному соглашению
09:35
Асад: ситуация выходит из под контроля
09:08
Израиль показал лишь верхушку айсберга своих возможностей
09:07
Либерман: Израиль даст ответ на любую провокацию Ирана
09:01
Ночные атаки: В Метуле причинен ущерб домам
08:46
Освобожденные из КНДР американцы опубликовали обращение
08:43
Сирия: мы ответим ракетными ударами
08:15
Школы на Голанских высотах будут работать в обычном режиме
08:13
Нетаниягу - Путину: Израиль продолжит противостоять Ирану
07:51
Нетаниягу - Путину: Иран стремится к уничтожению Израиля
07:47
Ха-Поэль Хайфа - обладатель Кубка Израиля по футболу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus