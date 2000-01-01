10.05 10:36 MIGnews.com

США - Ирану: Если Израиль пострадает, последует наш ответ

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Портал walla распространил информацию о том, что США передали предупреждение иранскому руководству.По данным портала, госсекретарь Майк Помпео переда Ирану предупреждение о том, что в случае, если в результате иранских акций будет причинен ущерб Израилю - последует американская реакция.По данным высокопоставленного израильского источника, “Соединенные Штаты вышли на сцену - и угрожают Ирану”.Помпео, назначенный на должность госсекретаря всего две недели назад, считается одним из людей. стоящих за решением президента Трампа о выходе из иранской ядерной сделки.