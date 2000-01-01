"Высылка директора Human Rights Watch не решит проблему"

Представители этих организаций считают, что такая мера только навредит репутации Израиля.
В совместном заявлении в среду группы заявили, что "ни закрытие границ правозащитным группам и активистам, ни другие меры Израиля в отношении организаций не помешают им сообщать о нарушениях прав человека в районах под израильским контролем".
Правозащитники утверждают, что высылка американского предпринимателя поставит Израиль "прямо в список непримиримых стран".
Группа также добавила, что ни они, ни Шакир не поддерживают бойкот и что они будут оспоривать решение в израильском суде.
Напомним, в среду власти Израиля заявили, что у Омара Шакира есть две недели, чтобы покинуть страну, утверждая, что он поддерживал бойкот против Израиля.
Отметим, что Шакир – американский гражданин иракского происхождения, который в Human Rights Watch занимает должность директора по вопросам, связанным с Израилем и Палестиной.