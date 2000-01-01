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Высылка директора Human Rights Watch не решит проблему | Фото:10.05 10:09   MIGnews.com

"Высылка директора Human Rights Watch не решит проблему"

Пятнадцать израильских правозащитных организаций осудили решение своего правительства о депортации директора организации Human Rights Watch, подозреваемого в антиизраильской деятельности.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.

Представители этих организаций считают, что такая мера только навредит репутации Израиля.

В совместном заявлении в среду группы заявили, что "ни закрытие границ правозащитным группам и активистам, ни другие меры Израиля в отношении организаций не помешают им сообщать о нарушениях прав человека в районах под израильским контролем".

Правозащитники утверждают, что высылка американского предпринимателя поставит Израиль "прямо в список непримиримых стран".

Группа также добавила, что ни они, ни Шакир не поддерживают бойкот и что они будут оспоривать решение в израильском суде.

Напомним, в среду власти Израиля заявили, что у Омара Шакира есть две недели, чтобы покинуть страну, утверждая, что он поддерживал бойкот против Израиля.

Отметим, что Шакир – американский гражданин иракского происхождения, который в Human Rights Watch занимает должность директора по вопросам, связанным с Израилем и Палестиной.
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