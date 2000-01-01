10.05 09:41 MIGnews.com

Главный военный прокурор: я гомосексуалист и я горжусь этим

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Главный военный прокурор Израиля Шарон Афек, заявил что его сексуальная ориентация никогда не мешала ему на службе.Афек заявил: “С момента начала моей службы в ЦАХАЛе я никогда не сталкивался с унижением или дискриминацией из-за моей сексуальной ориентации. Когда я был молодым офицером. времена были другие, и я боялся, что это будет работать против меня, что я ударюсь о “стеклянный потолок”. К счастью, это не вызвало никакого особого интереса, и я не чувствовал, что сексуальная ориентация как-то влияет на решения относительно меня”.Прокурор подчеркнул: “Даже сегодня многие молодые мужчины и женщины, представители LGBT боятся, что в ЦАХАЛе они столкнутся с проявлениями невежества и ненависти к другим. Очень важно подчеркнуть, что в ЦАХАЛе для них нет стеклянных потолков, и что их успех зависит только от них самих”.