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flickr/Comunidad de Madrid 10.05 09:29   MIGnews.com

Саар: мы не должны извиняться и платить компенсацию Турции

Бывший министр Гидеон Саар, который недавно объявил о своем возвращении в политику, резко отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Государстве Израиль и его политике.

Ранее турецкий лидер поддержал палестинскую борьбу против оккупации Иерусалима, которую он назвал оскорблением ислама. Кроме этого Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против палестинцев и невинных детей.

В интервью радиостанции 103FM, Гидеон Саар заявил:

“Мы допустили ошибку, когда согласились выплатить компенсацию Турции и извинились за инцидент в Мармаре”.

Также он добавил, что невозможно рассчитывать на близкие отношения Израиля с Турцией до тех пор, пока Эрдоган является “союзником ХАМАСа и Джаббат аль-Нусры”.
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