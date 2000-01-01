10.05 09:29 MIGnews.com

Саар: мы не должны извиняться и платить компенсацию Турции

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Бывший министр Гидеон Саар, который недавно объявил о своем возвращении в политику, резко отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Государстве Израиль и его политике.Ранее турецкий лидер поддержал палестинскую борьбу против оккупации Иерусалима, которую он назвал оскорблением ислама. Кроме этого Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против палестинцев и невинных детей.В интервью радиостанции 103FM, Гидеон Саар заявил:“Мы допустили ошибку, когда согласились выплатить компенсацию Турции и извинились за инцидент в Мармаре”.Также он добавил, что невозможно рассчитывать на близкие отношения Израиля с Турцией до тех пор, пока Эрдоган является “союзником ХАМАСа и Джаббат аль-Нусры”.