10.05 09:20 MIGnews.com

Прокурор ЦАХАЛа: Азария стрелял без оснований

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Главный военный прокурор Шарон Афек заявил, что “хевронский стрелок” Эльор Азария стрелял по раненому палестинскому террористу “не имея на то оснований”.Афек заявил: “Я совершенно согласен с тем, как проводилось дело Азарии, и это также очевидно в вердикте по делу солдата. Не было человека в военном или политическом истеблишменте, который сказал бы мне: я хочу, чтобы ты сделал так, или я хочу, чтобы ты сделал этак. Все решения принимались совершенно независимо, без внешнего влияния или попыток оказать такое влияние”.Афек заявил, что Азария стрелял без оправдания или оперативной нужды: “Речь идет о краеугольном камне в нашей истории и военном законе… Реальное значение этого дела продемонстрирует перспектива во времени”.