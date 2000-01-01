Прокурор ЦАХАЛа: Азария стрелял без оснований

Главный военный прокурор Шарон Афек заявил, что “хевронский стрелок” Эльор Азария стрелял по раненому палестинскому террористу “не имея на то оснований”.
Афек заявил: “Я совершенно согласен с тем, как проводилось дело Азарии, и это также очевидно в вердикте по делу солдата. Не было человека в военном или политическом истеблишменте, который сказал бы мне: я хочу, чтобы ты сделал так, или я хочу, чтобы ты сделал этак. Все решения принимались совершенно независимо, без внешнего влияния или попыток оказать такое влияние”.
Афек заявил, что Азария стрелял без оправдания или оперативной нужды: “Речь идет о краеугольном камне в нашей истории и военном законе… Реальное значение этого дела продемонстрирует перспектива во времени”.