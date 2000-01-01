10.05 07:32 MIGnews.com

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

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Мун Чжэ Ин официально вступил в должность президента Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.Согласно обнародованным данным, Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов на прошедших выборах главы государства.В общей сложности в голосовании приняли участие 13,4 млн человек.Выборы президента Южной Кореи проводились досрочно. Прежний лидер Пак Кын Хе оказалась втянута в коррупционный скандал, из-за чего ей пришлось оставить должность.