10.05 22:15 MIGnews.com

Нетаниягу и Путин будут бороться против отрицания Холокоста

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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого был поднят широкий круг вопросов, включая палестино-израильский мирный процесс и гражданскую войну в Сирии."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - говорится на сайте российского президента.Помимо того, Нетаниягу поздравил Путина и весь российский народ с 72-й годовщиной Великой Победы."С обеих сторон подчеркнуто, что Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста", - говорится в заявлении.В Кремле отметили, что телефонный звонок, который состоялся накануне запланированной встречи председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса с Путиным в Сочи, был инициирован Израилем.