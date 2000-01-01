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YouTube 10.05 21:03   MIGnews.com

Путина удивил вопрос в связи с увольнением Коми

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Да никак не повлияет", - заявил российский лидер журналистке телеканала CBS.

"Ваш вопрос выглядит смешным для меня", - добавил Путин, попросив журналистку не сердиться на него.

Уволенный Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ.




"Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, конституции, закона. Причем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями", - отметил Путин, который в среду вечером сыграл матч Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".

Ранее на вопросы об увольнении Коми пришлось отвечать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, находящемуся с визитом в США, где он встречался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Отвечая на просьбу прокомментировать отставку директора ФБР и на вопрос о том, рад ли он такому решению, Лавров заявил: "Вроде взрослые люди все, да?"

"Я не думал никогда, что на такие вопросы придется отвечать, тем более в США, с вашей глубоко развитой демократической политической системой", - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что ему достаточно публичных заявлений президента США Дональда Трампа по теме предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США.
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