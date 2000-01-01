10.05 21:03 MIGnews.com

Путина удивил вопрос в связи с увольнением Коми

While commenting on the firing of FBI Director Comey, Putin tells CBS News, "We have nothing to do with that" https://t.co/nPGEOxJHJ7 pic.twitter.com/eerJJn5c7X — CBS News (@CBSNews) 10 мая 2017 г.

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Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."Да никак не повлияет", - заявил российский лидер журналистке телеканала CBS."Ваш вопрос выглядит смешным для меня", - добавил Путин, попросив журналистку не сердиться на него.Уволенный Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ."Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, конституции, закона. Причем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями", - отметил Путин, который в среду вечером сыграл матч Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".Ранее на вопросы об увольнении Коми пришлось отвечать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, находящемуся с визитом в США, где он встречался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.Отвечая на просьбу прокомментировать отставку директора ФБР и на вопрос о том, рад ли он такому решению, Лавров заявил: "Вроде взрослые люди все, да?""Я не думал никогда, что на такие вопросы придется отвечать, тем более в США, с вашей глубоко развитой демократической политической системой", - отметил глава МИД РФ.Лавров отметил, что ему достаточно публичных заявлений президента США Дональда Трампа по теме предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США.