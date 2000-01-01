Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 10.05 20:07   MIGnews.com

Лавров: у России отсутствует стратегия "выхода из Сирии"

У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.
"У нас нет никакой "exit strategy" (стратегии выхода – Ред.), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять", - сказал глава МИД РФ в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, какая у России "стратегия выхода из Сирии".

Министр заявил, "надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией".

"И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека... К чему это привело, мы прекрасно все видим", - подчеркнул глава российского МИД. Поэтому, отметил он, "когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем все-таки извлекать уроки из прошлых ошибок".

"Президент Дональд Трамп в среду в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - это победить террор. Здесь мы полностью солидарны", - сказал Лавров.
Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах.

"Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе", - подчеркнул министр.

При этом добавил: "Надеюсь, что и по другим территориям, о которых идет речь, Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации".

Лавров напомнил, что "в меморандуме, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые будут заключаться в том, чтобы заинтересованные игроки договорились, кто и как будет обеспечивать безопасность вокруг этих зон деэскалации".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:35
BDS требует унизить Израиль на Евровидении
19:00
Юлия Малиновская против переноса выходного в Лаг ба-Омер
18:53
Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку
16:41
Ryanair открывает новые линии, полет в Германию - за 30 евро
16:26
В Норвегии политики хотят запретить брит-милу
15:58
Германия закроет хостел в посольстве КНДР в Берлине
15:15
В Ирландии появился пропавший более 30 лет назад пляж  
15:13
Йемен превратился в иранскую ракетную лабораторию
14:53
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк
14:42
Герцлия: вместо комплекса очистки сточных вод – жилые дома
14:28
Без визы: израильтяне могут заказывать отель в Дубаи
13:54
Племянница Ле Пен уходит из политики
13:29
Террориста из Стокгольма признали психически здоровым
13:06
Семьи утонувших в Кинерете подадут в суд на государство
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus