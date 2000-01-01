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Австралия: первое в истории кормление грудью в парламенте | Фото: Thinkstock11.05 03:22   MIGnews.com

Австралия: первое в истории кормление грудью в парламенте

Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, которая покормила грудью ребенка в парламенте Австралии.

Член Партии зеленых покормила свою двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник, 9 мая.

Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в 2016 году, однако ни один политик до Уотерс не воспользовался этим правом.

До этого детям было запрещено находиться в зале заседаний, женщины, которым необходимо было отлучиться, чтобы покормить ребенка, могли голосовать по доверенности, пишет Би Би Си.
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