11.05 03:22 MIGnews.com
Австралия: первое в истории кормление грудью в парламенте
Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, которая покормила грудью ребенка в парламенте Австралии.
Член Партии зеленых покормила свою двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник, 9 мая.
Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в 2016 году, однако ни один политик до Уотерс не воспользовался этим правом.
До этого детям было запрещено находиться в зале заседаний, женщины, которым необходимо было отлучиться, чтобы покормить ребенка, могли голосовать по доверенности, пишет Би Би Си.
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