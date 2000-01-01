10.05 19:00 MIGnews.com

Юлия Малиновская против переноса выходного в Лаг ба-Омер

пресс-служба НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская выступила против решения Минпроса о переносе свободного от занятий дня в Лаг ба-Омер. Выступая на заседании парламентской комиссии по образованию, посвященному этому вопросу, она указала, что несоответствие школьных каникул и общих выходных и без того порождает для родителей массу проблем."Спрашивается, почему министерство просвещения только две недели назад «вспомнило», что в этом году Лаг ба-Омер приходится на исход субботы? Несоответствие между выходными днями школьников и работников и так абсолютно нетерпимо, оно выражается огромным числом – 66 дней – в которые дети в школу не ходят, и мы, родители, работаем в обычном режиме. Израиль занимает малопочетное 2-е место в мире по размерам такой необъяснимой разницы. Давно назрела необходимость окончательно принять выдвинутый мной и депутатом Одедом Форером закон, раз и навсегда утверждающий график школьных каникул и выходных дней!", - заявила Юлия Малиновская.Парламентарий от НДИ также подвергла резкой критике решение Минтранса выделить 200 автобусов, развозящих школьников из дома в школу и обратно, для подвозки участвующих в торжествах в честь Лаг ба-Омер на горе Мерон ультраортодоксов. Она подчеркнула, что многие ученики будут подвержены реальной опасности, будучи вынуждены в воскресенье добираться до школ и обратно самостоятельно и неорганизованно."Поэтому я обращаюсь к министру просвещения с призывом отменить свое необдуманное решение и назначить свободный от занятий день в Лаг ба-Омер тогда, когда эти торжества отмечаются, то есть, на воскресенье", - подчеркнула Юлия Малиновская.