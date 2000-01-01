10.05 17:32 MIGnews.com

"Национальный закон" принят в предварительном чтении

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Израильский парламент проголосовал за принятие в предварительном чтении законопроекта депутата Ави Дихтера ("Ликуд") о закреплении за Израилем статуса еврейского государства. Сегодняшнее заседание проходило бурно, в ходе голосования три арабских парламентария были выведены из зала.В результате документ, все равно, был принят большинством голосов: "за" высказались 48 депутатов, "против" – 41.Во время заседания депутат от Арабского списка Джамаль Захалка кричал "апартеид, апартеид" и, пока его не убрали из зала пленарных заседаний, обзывал Дихтера фашистом и расистом. За попытку сорвать пленум за ним последовали и его однопартийцы Абед аль-Хаким Хадж Яхья и Ханин Зоаби.Сам автор закона опровергает заявления о том, что его документ нарушает права арабов и принижает арабский язык. Ави Дихтер утверждает, что его законопроект лишь законодательно закрепил еврейский статус Государства Израиль, защищая при этом права других групп населения."Я слышал вопли об апартеиде. Думаю, вас смущает то, что в 1947 году ООН решила создать здесь Еврейское государство", - добавил министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин, который был одним из автором аналогичного законопроекта в Кнессете предыдущего созыва.Против законопроекта голосовали оппозиционные партии "Еш Атид" и "Сионистский лагерь". Обе партии заявили, что поддержат вариант законопроекта от "ликудника" Бенни Бегина, в котором лишь в одном абзаце говорилось о том, что Израиль является родиной еврейского народа.В отличие от этого, законопроект Дихтера направлен на "защиту статуса Израиля как национального государства еврейского народа и закрепление в Основных законах Израиля характера Государства Израиль как еврейского и демократического государства, в духе Декларации Независимости".В то время, как право сохранять свою культуру, наследие, язык и самобытность закреплено за каждым гражданином Израиля, право на самоопределение остается "уникальным для еврейского народа". В другом спорном пункте статус арабского языка был изменен с государственного до языка с "особым статусом", который обеспечивает его носителям "право доступа к языковым услугам".Сам Дихтер отрицает, что это понизило статус арабского языка."Иврит – это государственный язык, но у арабского будет особый статус перед другими языками. Именно это мы и написали. Он не дает евреям больше прав, чем неевреям. Он дает больше прав Еврейскому государству, не позволяя ему превратиться во чем-либо иное. Ведь это не мусульманское и демократическое, не христианское и демократическое и даже не индуистское и демократическое государство. Это еврейское демократическое государство, и об этом всем известно", - заявил он в интервью Times of Israel.В законопроекте также закрепляются государственные символы и гимн Израиля, официальный статус еврейского календаря и защита всех святынь на территории страны.