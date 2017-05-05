Йемен превратился в иранскую ракетную лабораторию

Высокопоставленный израильский военный источник сообщил порталу walla, что Израиль с озабоченностью наблюдает за происходящим в Йемене и той помощью, которую Тегеран оказывает шиитским мятежникам хути.
В Израиле опасаются, что иранское ноу-хау в области ракетных технологий и беспилотников передается представителям террористических организаций, и полученный террористами опыт будет обращен против Еврейского Государства.
Высокопоставленный источник в службе безопасности заявил, что Иран “воспользовался войной в Йемене, с тем, чтобы превратить страну в свою испытательную лабораторию”.
Хути ведут войну против центрального правительства в Йемене с 2004 года. На протяжении прошедших лет бои охватили всю территорию Йемена, и хути удалось установить контроль над значительной частью территории Йемена, и, в том числе, над столицей Саной. С марта 2015 года Саудовская Аравия и коалиция арабских государств ведут войну против хути.
Мятежников поддерживают Тегеран и корпус стражей исламской революции. Хути передаются вооружения, боеприпасы, различные виды ракет и беспилотники. Кроме того, в Йемен направлены офицеры корпуса стражей исламской революции и опытные боевики “Хизбаллы”. Они обучают хути обращению с новыми видами вооружений и планируют проведение боевых операций.
По данным израильских источников, сотрудничество Ирана, “Хизбаллы” и хути привело к атакам против целей на территории Саудовской Аравии, и даже к атакам против американцев. Американский корабль был обстрелян ракетами у йеменского побережья. Хути также периодически обстреливают баллистическими ракетами сауовские города. Одна из ракет взорвалась в 60 км от Мекки, другая – в районе Джедды. Сауды, со своей стороны, планируют проведение крупной военной операции по захвату крупного порта Худейда, через который идет до 90% иранских поставок. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Сауды готовятся к штурму порта Ходейда".
Источник добавил, что в прошлом году произошел поворотный момент - иранцы начали массовые поставки современных вооружений собственного производства хути. Иранцы испытывают в Йемене различные виды своих ракет, превратив весь регион в лабораторию для своих экспериментов.
источник в службе безопасности подчеркнул: “Существует явный паттерн передачи военных знаний и экспертизы из Ирана режиму Асада и “Хизбалле, и позднее ХАМАСу и хути. У нас нет никаких сомнений в том,что испытываемые сейчас в Йемене иранские технологии будут переданы и “Хизбалле” и ХАМАСу”. Офицер подчеркнул, что наблюдения за иранцами в Йемене указывают на вызывающий тревогу прогресс в некоторых областях.