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instagram.com 10.05 14:42   MIGnews.com

Герцлия: вместо комплекса очистки сточных вод – жилые дома

Представители министерства финансов, Земельного управления, министерства экологии и Водного управления продвигают проект по закрытию и демонтажу комплекса сооружений по очистке сточных вод, расположенного в Герцлии, и преобразованию освободившейся территории под современный жилой район.

Проект предполагает немедленную продажу 500 квартир, расположенных на расстоянии около 300 метров от комплекса, а после его демонтажа на его месте будут построены дома еще на 800 квартир, а также торговые и коммерческие площади.

Комплекс очистных сооружений находится на одном из самых востребованных участков земли в центре Израиля, при этом работает он на пределе своих мощностей. В течение двух последних мест велись переговоры о расширении производственных мощностей комплекса, однако недавно было решено удалить его подальше от населенных районов, а освободившуюся территорию использовать более разумно и эффективно.

В настоящее время возле очистного комплекса возводится жилой район “Галиль Ям” на 2.943 квартиры, 1.468 из них были проданы в конце прошлого года в рамках программы “Мехир ле-Миштакен”. При этом из-за требований министерства экологии участок под строительство размещается на значительном расстоянии от очистного комплекса. После его остановки это условие станет неактуальным, и к жилому проекту можно будет добавить еще несколько домов, в общей сложности, на 500 квартир. Демонтаж комплекса освободит дополнительную территорию, на которой построят еще 800 единиц жилья, торговые площади и офисы.

В рамках проекта, стоимость которого оценивается в 175 миллионов шекелей, будет построена система по перекачке сточных вод Герцлии в очистной комплекс Гуш-Дана “ШАФДАН” в Ришон ле-Ционе, что, среди прочего, избавит жителей Герцлии и окрестностей от неприятного запаха.

Очистной комплекс в Герцлии украшен одним из символов города: металлическим портретом Теодора Герцля, - его судьба пока неизвестна.
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