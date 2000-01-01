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10.05 12:21   MIGnews.com

Либерман: не позволим прекратить вещание на русском языке

В связи с решением официального распорядителя по расформированию государственного Управления телерадиовещания о прекращении трансляции всех программ, которые производит Гостелерадио, глава партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман обратился к работникам радиостанции РЭКА:

“Дорогие сотрудники Радио РЭКА!

Последний эфир любимой радиостанции русскоязычных израильтян Радио РЭКА в рамках Гостелерадио - событие волнующее и грустное не только для вас. Вы были и будете важной частью русскоязычного Израиля, одним из символов алии. И ваши голоса продолжат звучать в эфире, ваши слушатели не останутся без вас.

За 26 лет существования радиостанции РЭКА она знавала разные времена, переживала драматические перемены – и к лучшему и, к сожалению, к худшему. Изменение статуса радиостанции сопряжено с переменами, но оснований для уныния нет, а для оптимизма - есть.

Любое завершение – начало чего-то нового. Сегодняшнее прекращение вещания Радио РЭКА – это всего лишь тайм-аут, короткий перерыв, из которого государственная радиостанция на русском языке выйдет более сильной, с большим количеством часов вещания и соответствующим увеличением штата. Именно за это мы сегодня сражаемся.

Партия НДИ и я лично гарантируем вам, что мы будем бороться за радиостанцию, без которой не мыслят своей жизни сотни тысяч радиослушателей и не позволим прекратить ее существование”.
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