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скриншот с видео YouTube 10.05 10:53   MIGnews.com

Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР

Новоизбранный президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не исключил возможности визита в Пхеньян. Он заявил, что посетит столицу КНДР при "правильных обстоятельствах". Об этом сообщает агентство France-Presse.

"Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", – заявил он во время обращения к народу на церемонии инаугурации.

Напомним, по итогам президентских выборов главой Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Мун Джэ Ин, он набрал 41,1% голосов.
Выборы президента Южной Кореи проводились досрочно. Прежний лидер Пак Кын Хе оказалась втянута в коррупционный скандал, из-за чего ей пришлось оставить должность.
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