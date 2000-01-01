Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР
Новоизбранный президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не исключил возможности визита в Пхеньян. Он заявил, что посетит столицу КНДР при "правильных обстоятельствах". Об этом сообщает агентство France-Presse.
"Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", – заявил он во время обращения к народу на церемонии инаугурации.
Напомним, по итогам президентских выборов главой Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Мун Джэ Ин, он набрал 41,1% голосов.
Выборы президента Южной Кореи проводились досрочно. Прежний лидер Пак Кын Хе оказалась втянута в коррупционный скандал, из-за чего ей пришлось оставить должность.