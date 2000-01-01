10.05 10:53 MIGnews.com

Новый президент Южной Кореи готов с визитом в КНДР

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Новоизбранный президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не исключил возможности визита в Пхеньян. Он заявил, что посетит столицу КНДР при "правильных обстоятельствах". Об этом сообщает агентство France-Presse."Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", – заявил он во время обращения к народу на церемонии инаугурации.Напомним, по итогам президентских выборов главой Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Мун Джэ Ин, он набрал 41,1% голосов.Выборы президента Южной Кореи проводились досрочно. Прежний лидер Пак Кын Хе оказалась втянута в коррупционный скандал, из-за чего ей пришлось оставить должность.