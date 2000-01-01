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flickr 10.05 10:31   MIGnews.com

Либерман: арабским депутатам место в парламенте ПА

Министр обороны Израиля Авидор Либерман заявил, что арабским депутатам из Объединенного списка место в парламенте ПА, а не в Кнессете из-за их непрекращающейся антиизраильской деятельности и заявлений.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook в честь Дня Победы, во вторник, 9 мая.

“Это уникальный день, потому что без этой победы очень сомнительно, что было бы создано Государство Израиль. Полтора миллиона евреев сражались в рядах Красной Армии, британских и американских войсках.

Помимо этого, десятки тысяч сражались в рядах партизан и французского Сопротивления ”.

Либерман также подчеркнул, что восстание в Варшавском гетто является неотъемлемой частью истории Второй мировой войны и одним из ярких примеров еврейского героизма в истории.

“Сегодня преемники муфтия пытаются уничтожить израильское государство и нанести вред его народу. ХАМАС, “Исламский джихад”, “Аль-Каида”, “Исламское государство”,шейх Раед Салах и члены Кнессета из Объединенного арабского списка, поддерживающие семьи “шахидов” – все они выражают такую же ненависть к еврейскому народу, как и их предшественники. Эти депутаты Кнессета не должны сидеть в израильском Кнессете, их место в парламенте ПА”, - написал Либерман.

Министр добавил, что арабские депутаты из Объединенного списка являются неотъемлемой частью оси зла, которая включает в себя режим аятолл из Тегерана, режим Асада и Хизбаллу:

“Однако подобно тому, как силы зла были побеждены во Второй мировой войне, мы сможем победить их”.
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