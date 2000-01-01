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Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS | Фото:10.04 10:49   MIGnews.com

Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев резко раскритиковала заявления и действия оппозиционного политика и лидера партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что речь идет об усилиях, которые Зандберг приложила для того, чтобы президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес не принял участия в торжественных мероприятиях, приуроченных Дню Независимости Израиля.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Мири Регев заявила, что оппозиционные политики ведут себя как дети, а также сравнила действия оппозиции с действиями BDS и других антиизраильских движений.

Напомним, на прошлой неделе Мири Регев заявила, что президент Гондураса будут первым иностранным лидером, который примет участие в церемонии зажжения факелов на горе Герцля в День независимости Израиля.
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