Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS

Издание отмечает, что речь идет об усилиях, которые Зандберг приложила для того, чтобы президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес не принял участия в торжественных мероприятиях, приуроченных Дню Независимости Израиля.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Мири Регев заявила, что оппозиционные политики ведут себя как дети, а также сравнила действия оппозиции с действиями BDS и других антиизраильских движений.
Напомним, на прошлой неделе Мири Регев заявила, что президент Гондураса будут первым иностранным лидером, который примет участие в церемонии зажжения факелов на горе Герцля в День независимости Израиля.