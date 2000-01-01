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Нетаниягу: Мы не позволяем никому и пальцем нас тронуть | Фото:10.04 09:07   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы не позволим никому и пальцем нас тронуть

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на церемонии подписания соглашения о строительстве в Сдероте:

"Главное, что здесь происходит, если выразить одним словом - это безопасность. Безопасность для Сдерота, безопасность для прилегающих к Газе населенных пунктов, безопасность Негева, безопасность Израиля, безопасность в будущем.
Нетаниягу: Мы не позволяем никому и пальцем нас тронуть | Фото:
У нас есть простое и чёткое правило, и мы всегда стремимся ему следовать: нанести удар тому, кто собирается нам навредить. И здесь, в непосредственной близости от границы с Газой, мы не позволяем никому и пальцем нас тронуть.

Безопасность в настоящем является необходимым условием для безопасности в будущем, и то, что происходит здесь сегодня - это залог нашей безопасности в будущем".
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