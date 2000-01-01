10.04 09:24 MIGnews.com

Генпрокуратура сравнила Скрипаля, Литвиненко и Березовского

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Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян заявил на брифинге в Москве, что Британия раскручивает дела Скрипаля, Литвиненко и Березовского по одному сценарию."Антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", - сказал Карапетян.Также змаеститель прокурора добавил, что во всех этих случаях Британия "давала повод" для присвоения преследуемым в России фигурантам статуса беженцев, после чего выступала против России, подчеркнув, что во всех трех случаях были применены отравляющие вещества с целью применения санкций против России.Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были отравлены около своего дома в Британии. В покушении на убийство подозревают Кремль. Отравление породило международный скандал, в связи с которым почти 30 стран выслали российских дипломатов.