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Впервые: ВВС союзников на воздушном параде Дня Независимости 10.04 08:05   MIGnews.com

Впервые: ВВС союзников на воздушном параде Дня Независимости

По сообщению ЦАХАЛа, в воздушном параде, посвященном 70-летию независимости Израиля впервые примут участие самолеты иностранных государств.

Самолеты дружественных Израилю государств начнут прибывать для участия в параде на следующей неделе.

В параде будут участвовать F-16 ВВС Греции, транспортный самолет C-17 из Польши, британский и австрийский C-130, а также истребитель итальянских ВВС Euro Fighter.

ЦАХАЛ сообщил, что торжество “превратится в настоящий международный воздушный парад”. Участники парада пролетят на 49 городами и населенными пунктами Израиля, от Кирьят-Шмона до Эйлата. Также, как и во время прошлых парадов, базы ВВС ЦАХАЛа Тель Ноф, Рамат Давид, Хацерим и Увда будут открыты для посещения гражданскими.

Также будет устроен морской парад, в котором примут участие две подводные лодки, ракетные катера Saar 5 , вертолет ВМС и коммандос Нирит.

Во время воздушного парада впервые в истории будет произведен воздушные десант - с одновременной высадкой морского десанта на побережье. В высадке десанта будут принимать участие сто бойцов. Десант сбросят на пляж Дадо в Хайфе, пляж Гордон в Тель-Авиве и в районе набережной Тверии.
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