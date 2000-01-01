Израиль в понедельник обвинил Сирию в совершении "преступлений против человечности" в связи с химической атакой против гражданского населения в сирийском Думе, назвав это преступление режима Башара Асада.
"Израиль решительно осуждает эту химическую атаку в восточной части Гуты, произошедшую через год после аналогичного массового убийства химическим оружием в Хан-Шейхуне. Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя запрещенное оружие", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.
В документе говорилось, что "последняя атака – еще одна в череде десятков инцидентов с применением химического оружия режимом Башара Асада".
"Асад обещал ликвидировать химическое оружие, но случившееся ясно показывает, что Сирия продолжает обладать смертоносными химическими возможностями и даже создавать новые", - подчеркнули в заявлении.
В заявлении израильского МИДа добавили, что "Сирия грубо нарушает свои обязательства и решения международного сообщества".