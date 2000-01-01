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Израиль обвинил режим Асада в `массовом убийстве` | Фото:10.04 07:58   MIGnews.com

Израиль обвинил режим Асада в "массовом убийстве"

Израиль в понедельник обвинил Сирию в совершении "преступлений против человечности" в связи с химической атакой против гражданского населения в сирийском Думе, назвав это преступление режима Башара Асада.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

"Израиль решительно осуждает эту химическую атаку в восточной части Гуты, произошедшую через год после аналогичного массового убийства химическим оружием в Хан-Шейхуне. Сирийский режим продолжает совершать преступления против человечности, используя запрещенное оружие", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

В документе говорилось, что "последняя атака – еще одна в череде десятков инцидентов с применением химического оружия режимом Башара Асада".

"Асад обещал ликвидировать химическое оружие, но случившееся ясно показывает, что Сирия продолжает обладать смертоносными химическими возможностями и даже создавать новые", - подчеркнули в заявлении.

В заявлении израильского МИДа добавили, что "Сирия грубо нарушает свои обязательства и решения международного сообщества".
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