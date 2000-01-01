10.04 08:37 MIGnews.com
Сирия: Израиль совершил атаку благодаря поддержке США
Сирия заявила, что Израиль смог провернуть вчерашнюю операцию на ее территории только благодаря "неограниченной поддержке американской администрации".
Об этом во вторник, 10 апреля сообщает государственное агентство SANA
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По данным издания, официальный Дамаск направил послания членам ООН, отметив, что Израиль "практикует государственный терроризм и угрожает безопасности и миру в регионе и в мире".
Министерство добавило, что Сирия не побоится воспользоваться "своим правом на защиту своей территории, людей и суверенности всеми методами, которые соответствуют правилам ООН".
Напомним, 9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Т-4 в провинции Хомс.
В минобороны России заявили, что ракетный удар по аэродрому нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет.
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, утверждают, что в результате авиаудара погибли 14 человек, включая граждан Ирана.
В пресс-службе ЦАХАЛа не комментировали сообщения об атаке на Т-4.
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