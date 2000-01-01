11.04 07:10 MIGnews.com

Известно, куда Франция направит свои военные удары

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Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что решение об ответных мерах в связи с применением химоружия против жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте будет принято в ближайшее время.Макрон сказал, что любые французские удары по сирийскому режиму будут нацелены на объекты, связанные с разработкой и производством химоружия", пишет AFP.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились о необходимости ответить на сообщения об химической атаке в Сирии.Как известно, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли минимум 70 человек. Еще более 1000 человек пострадали.