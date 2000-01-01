Американцы пишут новые финсанкции против РФ

Американский Конгресс начал подготовку нового пакета финансовых санкций против российской стороны, радикально ужесточающий санкционный режим. Инициаторы проекта закона демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер, с текстом можно ознакомиться в единой базе документов нижней палаты парламента США.
Акт "О солидарности с Великобританией против нарушений России" – это ответ на отравление в Солсбери, попытки правительства РФ нарушать международные законы и российскую агрессию.
Законопроект требует полного запрета для американских физических и юрлиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции, попадают долговые бумаги, выпущенные Минфином России, Центробанком или от имени Фонда национального благосостояния, которые имеют срок обращения больше 14 дней.
Он также распространяется на облигации 7 госбанков, которые приравниваются к суверенному долгу: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.
Обратной силы проект не имеет: запрещаются лишь операции с бумагами, выпущенными после вступления санкций в силу (спустя 180 дней с момента принятия закона).
Документ также требует ужесточения санкций против самих госбанков: блокируются любые операции с каждой из семи кредитных организаций, включенных в блэк лист.
Запрещаются также сделки с их активами (в том числе находящимися в долевой собственности), которые находятся на территории США или контролируются американским юрлицом.
В отличие от предыдущего санкционного закона, который был принят в августе и также включал возможность санкций в отношении российского госдолга, новый документ значительно жестче.