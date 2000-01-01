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Американцы пишут новые финсанкции против РФ 10.04 21:50   MIGnews.com

Американцы пишут новые финсанкции против РФ

Американский Конгресс начал подготовку нового пакета финансовых санкций против российской стороны, радикально ужесточающий санкционный режим. Инициаторы проекта закона демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер, с текстом можно ознакомиться в единой базе документов нижней палаты парламента США.

Акт "О солидарности с Великобританией против нарушений России" – это ответ на отравление в Солсбери, попытки правительства РФ нарушать международные законы и российскую агрессию.

Законопроект требует полного запрета для американских физических и юрлиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции, попадают долговые бумаги, выпущенные Минфином России, Центробанком или от имени Фонда национального благосостояния, которые имеют срок обращения больше 14 дней.

Он также распространяется на облигации 7 госбанков, которые приравниваются к суверенному долгу: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.

Обратной силы проект не имеет: запрещаются лишь операции с бумагами, выпущенными после вступления санкций в силу (спустя 180 дней с момента принятия закона).

Документ также требует ужесточения санкций против самих госбанков: блокируются любые операции с каждой из семи кредитных организаций, включенных в блэк лист.

Запрещаются также сделки с их активами (в том числе находящимися в долевой собственности), которые находятся на территории США или контролируются американским юрлицом.

В отличие от предыдущего санкционного закона, который был принят в августе и также включал возможность санкций в отношении российского госдолга, новый документ значительно жестче.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй хочет внедрить ряд ограничений на обслуживание евробондов Российской Федерации клиринговыми палатами Великобритании.
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