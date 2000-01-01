Британия, США и Франция вместе найдут виновного в химатаке
Британский премьер Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентами США и Франции согласилась, что международное сообщество должно ответить на возможное применение химоружия в Сирии.
Мэй и Трамп сочли сообщения о химатаке в Сирии достойными осуждения. Ответ необходим для того, чтобы предотвратить использование химвеществ в мире. США, Британия и союзники должны работать в тесном контакте для привлечения исполнителей атаки к ответственности, пишет Sky News.
Как известно, Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в Лиме, для того, чтобы проследить за ответом США на ситуацию в Сирии и за развитием ситуации в мире. В ночь на вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы в координации с другими государствами.
Жертвами химатаки в городе Дума, который контролируется оппозицией, стали не менее 60 человек.
Организация по запрещению химического оружия уже заявила о планах в ближайшее время направить своих специалистов на место возможной атаки. Дума сейчас контролируется сирийской армией, там размещена российская военная полиция.