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Британия, США и Франция вместе найдут виновного в химатаке 10.04 21:18   MIGnews.com

Британия, США и Франция вместе найдут виновного в химатаке

Британский премьер Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентами США и Франции согласилась, что международное сообщество должно ответить на возможное применение химоружия в Сирии.

Мэй и Трамп сочли сообщения о химатаке в Сирии достойными осуждения. Ответ необходим для того, чтобы предотвратить использование химвеществ в мире. США, Британия и союзники должны работать в тесном контакте для привлечения исполнителей атаки к ответственности, пишет Sky News.

Как известно, Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в Лиме, для того, чтобы проследить за ответом США на ситуацию в Сирии и за развитием ситуации в мире. В ночь на вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы в координации с другими государствами.

Жертвами химатаки в городе Дума, который контролируется оппозицией, стали не менее 60 человек.

Организация по запрещению химического оружия уже заявила о планах в ближайшее время направить своих специалистов на место возможной атаки. Дума сейчас контролируется сирийской армией, там размещена российская военная полиция.
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