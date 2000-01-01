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Британские силы мобилизованы на кипрских базах 10.04 20:47   MIGnews.com

Британские силы мобилизованы на кипрских базах

По сообщению сирийского агентства Sura британские силы мобилизованы на базах на острове Кипр. Американские, французские и британские силы готовят удары по Сирии после химической атаки в городе Дума.

Ранее над Кипром были замечены американские истребители-бомбардировщики из авиационного крыла, постоянно базирующегося в Британии.

Также сообщается о том, что американская авианосная группировка в составе шести боевых кораблей покинула базу в Норфолке и направляется к берегам Сирии.
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