10.04 20:47 MIGnews.com

Британские силы мобилизованы на кипрских базах

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По сообщению сирийского агентства Sura британские силы мобилизованы на базах на острове Кипр. Американские, французские и британские силы готовят удары по Сирии после химической атаки в городе Дума.Ранее над Кипром были замечены американские истребители-бомбардировщики из авиационного крыла, постоянно базирующегося в Британии.Также сообщается о том, что американская авианосная группировка в составе шести боевых кораблей покинула базу в Норфолке и направляется к берегам Сирии.