Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ударная авианосная группа вышла к берегам Сирии 10.04 20:23   MIGnews.com

Ударная авианосная группа вышла к берегам Сирии

По сообщениям в американской прессе, ударная авианосная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman вышла с базы в Норфолке и направилась “для выполнения миссии на Ближнем Востоке”.

В составе группы - 6500 военнослужащих, ракетный крейсер USS Normandy и 28-я эскадра в составе эсминцев USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut.

Группу сопровождает германский фрегат FGS Heschen.

Несмотря на то, что речь идет о "запланированном развертывании" большинство аналитиков уверены в том, что авианосная группа будет использована для ударов по Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:18
Британия, США и Франция вместе найдут виновного в химатаке
20:47
Британские силы мобилизованы на кипрских базах
20:24
Сирийское правительство хочет видеть ОЗХО в Гуте
20:04
12 солдат бригады Нахаль отказались участвовать в учениях
19:34
В Израиле решили по-новому бороться с проституцией в сети
19:13
Семью Асада эвакуируют в Тегеран
18:10
Израиль тесно сотрудничает с РФ и США
18:08
Эрдоган: Россия очень ошибается
17:45
РФ ответит США в случае атаки на Сирию
17:22
Раввины ломают голову над изменой жены с сестрой мужа
17:05
Нетаниягу договорился с Эдельштейном
16:54
Фотокор Муртаджи работал на ХАМАС
16:28
В операции против Сирии примут участие государства региона
16:13
Вблизи Австралии может появиться китайская военная база
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus