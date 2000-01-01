10.04 20:23 MIGnews.com

Ударная авианосная группа вышла к берегам Сирии

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По сообщениям в американской прессе, ударная авианосная группа во главе с авианосцем Harry S. Truman вышла с базы в Норфолке и направилась “для выполнения миссии на Ближнем Востоке”.В составе группы - 6500 военнослужащих, ракетный крейсер USS Normandy и 28-я эскадра в составе эсминцев USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut.Группу сопровождает германский фрегат FGS Heschen.Несмотря на то, что речь идет о "запланированном развертывании" большинство аналитиков уверены в том, что авианосная группа будет использована для ударов по Сирии.