Сирийское правительство хочет видеть ОЗХО в Гуте

Правительство Сирии обратилось к Организации по запрещению химического оружия с просьбой направить группу наблюдателей для расследования обвинений в проведении химатаки в городе Дума.
"Сирия стремится сотрудничать с ОЗХО, чтобы выявить истинность утверждений, некоторые западные стороны выдвинули, чтобы оправдать свои агрессивные намерения", - цитирует Reuters заявление официального представителя МИД Сирии.
Миссию призвали действовать "в полной прозрачности и опираться на твердые и достоверные доказательства".
Как известно, 7 апреля было сообщено о подозрении на химатаку в городе Дума (Восточная Гута). Сообщалось о гибели по меньшей мере 70 человек и еще более тысячи пострадавших.
Сирийское правительство и Российская Федерация отрицают причастность к атаке.