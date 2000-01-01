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Сирийское правительство хочет видеть ОЗХО в Гуте 10.04 20:24   MIGnews.com

Сирийское правительство хочет видеть ОЗХО в Гуте

Правительство Сирии обратилось к Организации по запрещению химического оружия с просьбой направить группу наблюдателей для расследования обвинений в проведении химатаки в городе Дума.

"Сирия стремится сотрудничать с ОЗХО, чтобы выявить истинность утверждений, некоторые западные стороны выдвинули, чтобы оправдать свои агрессивные намерения", - цитирует Reuters заявление официального представителя МИД Сирии.

Миссию призвали действовать "в полной прозрачности и опираться на твердые и достоверные доказательства".

Как известно, 7 апреля было сообщено о подозрении на химатаку в городе Дума (Восточная Гута). Сообщалось о гибели по меньшей мере 70 человек и еще более тысячи пострадавших.

Сирийское правительство и Российская Федерация отрицают причастность к атаке.

Американский президент Дональд Трамп осудил атаку и заверил, что решение о мерах США примет в течение 24-48 часов.
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