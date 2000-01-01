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Израиль тесно сотрудничает с РФ и США 10.04 18:10   MIGnews.com

Израиль тесно сотрудничает с РФ и США

Министр жилищного строительства Йоав Галант в своем очередном интервью прокомментировал отношения и заявление России о том, что Израиль обстрелял базу сирийских военно-воздушных сил.

По его словам, Россия и Израиль не враги – страны сотрудничают, поэтому российские власти не заинтересованы в том, чтобы противостоять Израилю.

Он подчеркнул, что если Израиль не будет готовиться к следующей войне, тогда страна заплатит огромную цену, пишет Jpost.

Россия и США серьезно относятся к Израилю, да и сам Израиль поддерживает тесные связи с этими двумя странами.

"Мы время от времени говорим со всеми сторонами, и я слышал, и главу российского МИДа, и замечания посла об этом нападении, и я хочу напомнить всем, что Россия рассматривает Сирию как свой двор. Она все еще поддерживает режим Башара Асада, и поэтому им не нужно все знать. Иногда тишина - настоящая мудрость", - резюмировал Галант.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье на базу сирийских ВВС, которую контролирует армия Асада, напали, и, согласно источникам сирийской оппозиции, 14 человек были убиты, в том числе иранцы. База Т-4 является базой сирийских военно-воздушных сил, в которую также входят иранские солдаты.
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