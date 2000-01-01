10.04 17:45 MIGnews.com

РФ ответит США в случае атаки на Сирию

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Глава комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов на очередном пленарном заседании палаты сообщил, что если США решат нанести удар по Сирийской Арабской республике, тогда российская сторона примет ответные военные меры.Он утверждает, что проводимая Западом "политика двойных стандартов дошла до ручки", поэтому РФ будет вынуждена нанести ответный удар: "Без ответа не останется ни одно противоправное действие".Шаманов был сильно возмущен заявлением президента США Дональда Трампа о возможной атаке в течение 36 часов. Экс-командующий Воздушно-десантными войсками сказал, что пусть Америка даже не надеется на безнаказанность, со своими корабельными группировками и со своими фейками.Председатель оборонного комитета ГД по обороне заверил, что Россия суверенная страна, у нее есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии.