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Нетаниягу договорился с Эдельштейном 10.04 17:05   MIGnews.com

Нетаниягу договорился с Эдельштейном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн договорились о том, что премьер-министр примет участие в церемонии зажжения факелов, посвященной 70-му Дню независимости Израиля, зажжёт факел от имени всех правительств государства и скажет несколько слов, связанных с Декларацией независимости.

В соответствии с договорённостью премьер-министра и министра Мири Регев, в ближайшие дни будет проведено заседание возглавляемой ею комиссии по символам и церемониям с целью принятия решения о том, что раз в десять лет - в каждую круглую годовщину независимости государства - действующий премьер-министр будет зажигать факел на церемонии на горе Герцля.
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