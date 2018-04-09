Вблизи Австралии может появиться китайская военная база
Китайские власти задумались о создании новой военно-морской базы неподалеку от Австралии. Официальный Пекин хочет разместить ее на территории Вануату.
Пока официального подтверждения нет, да и предложение еще не озвучено, тем не менее, переговоры между сторонами точно состоялись.
Глава МИД Австралии Джули Бишоп сообщила, что власть Вануату утверждает, что данного предложения нет, но факт заключается в том, что Китай занимается инвестиционной деятельностью в области инфраструктуры во всем мире, пишет The Sydney Morning Herald.
Предварительно обсуждалось предоставление доступа, в соответствии с которым китайские военно-морские корабли будут заходить в порты для обслуживания, дозаправки и пополнения запасов, что в конечном итоге приведет к формированию полноценной военной базы.