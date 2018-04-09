Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Вблизи Австралии может появиться китайская военная база 10.04 16:13   MIGnews.com

Вблизи Австралии может появиться китайская военная база

Китайские власти задумались о создании новой военно-морской базы неподалеку от Австралии. Официальный Пекин хочет разместить ее на территории Вануату.

Пока официального подтверждения нет, да и предложение еще не озвучено, тем не менее, переговоры между сторонами точно состоялись.

Глава МИД Австралии Джули Бишоп сообщила, что власть Вануату утверждает, что данного предложения нет, но факт заключается в том, что Китай занимается инвестиционной деятельностью в области инфраструктуры во всем мире, пишет The Sydney Morning Herald.

Предварительно обсуждалось предоставление доступа, в соответствии с которым китайские военно-морские корабли будут заходить в порты для обслуживания, дозаправки и пополнения запасов, что в конечном итоге приведет к формированию полноценной военной базы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:22
Раввины ломают голову над изменой жены с сестрой мужа
17:05
Нетаниягу договорился с Эдельштейном
16:54
Фотокор Муртаджи работал на ХАМАС
16:28
В операции против Сирии примут участие государства региона
16:04
Иран: израильское преступление не останется без ответа
15:45
Жители арабских стран в соцсетях критикуют ХАМАС
15:28
Отменено участие Коби Мейдана в церемонии Дня памяти
14:37
Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду
14:20
Юлию Скрипаль выписали из больницы
14:08
В Сирии взорвалось здание: десятки погибших
14:01
ЦАХАЛ выявил стрелка из "клипа снайпера"
13:27
Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь
13:24
Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами
12:51
Трамп принимает катарского эмира
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus