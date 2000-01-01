Жители арабских стран в соцсетях критикуют ХАМАС

Официальные страницы МИДов арабских государств обычно переполнены комментариями, в которых пользователи критикуют Израиль за отношение к палестинцам, но сейчас появляются замечания арабов, которые демонстрируют неприязнь к ХАМАС, а все по причине, так называемой эксплуатации Газы и ее жителей.
Сообщения начали появляться после пятничного протеста ХАМАСа на границе с Газой, в результате которого девять человек умерли.
Страницы министерства в Facebook и Twitter переполнены постами жителей Саудовской Аравии, Ирака, Иордании и других арабских стран. Пользователи поддержали израильскую сторону и обрушились критикой на ХАМАС за использование жителей Газы, пишет Ynetnews.
Между прочим, снимок парня, где он стоит рядом с зажженными шинами, вызвал резонанс среди комментаторов: "Дети Газа нуждаются в чистом воздухе, а не в воздухе, загрязненном горящими шинами ненависти".
Пользователи утверждают, что лидеры террористической организации "вдохновляются" Гитлером и Ираном, но пора выкинуть их в мусорный бак вместе с шинами. Более того, Мир должен знать о том, как ХАМАС вредит жителям Газы.
Глава департамента в МИД Израиля Йонатан Гонен заявил, что ХАМАС известна беспорядками с применением насилия, а не мирными демонстрациями, поэтому люди жестко критикуют организацию.
Since taking over #Gaza by force in 2007, #Hamas has done nothing to help the people of Gaza, and chose to devote its resources to encouraging violence & terrorism, all aimed at destroying Israel, instead of building hospitals or investing in better #education for Gaza's people. pic.twitter.com/w14H9hBUQq