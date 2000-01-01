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Жители арабских стран в соцсетях критикуют ХАМАС 10.04 15:45   MIGnews.com

Жители арабских стран в соцсетях критикуют ХАМАС

Официальные страницы МИДов арабских государств обычно переполнены комментариями, в которых пользователи критикуют Израиль за отношение к палестинцам, но сейчас появляются замечания арабов, которые демонстрируют неприязнь к ХАМАС, а все по причине, так называемой эксплуатации Газы и ее жителей.

Сообщения начали появляться после пятничного протеста ХАМАСа на границе с Газой, в результате которого девять человек умерли.

Страницы министерства в Facebook и Twitter переполнены постами жителей Саудовской Аравии, Ирака, Иордании и других арабских стран. Пользователи поддержали израильскую сторону и обрушились критикой на ХАМАС за использование жителей Газы, пишет Ynetnews.

Между прочим, снимок парня, где он стоит рядом с зажженными шинами, вызвал резонанс среди комментаторов: "Дети Газа нуждаются в чистом воздухе, а не в воздухе, загрязненном горящими шинами ненависти".

Пользователи утверждают, что лидеры террористической организации "вдохновляются" Гитлером и Ираном, но пора выкинуть их в мусорный бак вместе с шинами. Более того, Мир должен знать о том, как ХАМАС вредит жителям Газы.

Глава департамента в МИД Израиля Йонатан Гонен заявил, что ХАМАС известна беспорядками с применением насилия, а не мирными демонстрациями, поэтому люди жестко критикуют организацию.



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